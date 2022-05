Uibo: viimased kolm kuud on läinud enam-vähem plaanipäraselt

Veebruari lõpus võitis Uibo Hispaanias Ourenses toimunud seitsmevõistluse, kuid kogutud 6005 punkti - isiklikust rekordist 260 silma kehvem tulemus - jättis ta sise-MM-ilt eemale.

"Sisehooaeg ei läinud päris plaanipäraselt, esimest korda ei õnnestunud seda üritades tiitlivõistlusele pääseda. Viimased kolm kuud on aga läinud enam-vähem plaanipäraselt, eks kümnevõistlejal on ikka väikeseid nikerdusi," sõnas Uibo Götzises ERR-ile.

Kümne päeva eest hüppas Uibo Clermontis kaugust 7.47 ehk sentimeetri enam kui oma kümnevõistluse rekordiseerias. "Selle hüppega olin rahul, muidugi see oli kodustaadionil: oma voodist tulles ideaalsed tingimused," tõdes Uibo. "See ei olnud päeva parim hüpe, nagu ikka, üleastutud katsed on tihti paremad. Okei tulemus."

Eesti kümnevõistlejad asuvad Götzises ründama suvise EM-i ja MM-i norme, mis on vastavalt 8100 ja 8350 punkti. "Selline meil Eestis MM-kvalifikatsiooniprotsess on, meil on vaja häid punkte, esikolmikus olla. Hea punktisumma on eesmärk, lihtsalt head kohta siia püüdma ei saa tulla," ütles Uibo.

ERR-i spordiportaal teeb Götzise mitmevõistlusest mõlemal päeval otseblogi.