Hausenberg: üritan sama mõnuga edasi võistelda ja Eesti publikut rõõmustada

Esmakordselt täiskasvanute tiitlivõistlustel startinud ja väärika neljanda kohaga koju naasnud Hans-Christian Hausenberg nentis TV 10 sarjas noortele diplomeid jagades, et pingeid ta Belgardis ei tundnud.

"Mul kadusid kõik pinged pärast 60 meetri jooksu. Siiamaani olen nautinud oma esitust, emotsioon on hea ja vaimselt on kõik paremaks läinud. Nüüd üritan sama emotsiooni ja treeningutega vastu minna kümnevõistlusele. Juba kaheksa nädalat pärast on Götzise võistlus. Seal proovin sama hea tulemuse teha ja võistlust nautida, võtan ühe ala korraga," rääkis Hausenberg.

Kuidas erines täiskasvanute tiitlivõistlus noorteklassi võistlustest? "Meelde jäi see kui lähedal publik sportlastele oli ja kindlasti see, et sain oma iidolitega koos võistelda. Mitte ainult mitmevõistluses, vaid ka mujal. Näiteks Armand Duplantis ja Yulimar Rojas. Neid oli vägev vaadata ja mõtlesin, et kui nemad naudivad, siis proovin mina ka nautida. Tundus, et Eesti publikule meeldis ka ja üritan sama mõnuga edasi võistelda ja Eesti publikut ka edaspidi rõõmustada," ütles Hausenberg.

Keda rõõmustasid TV 10 Olümpiastarti sarja Tartu etapi parimad näete neljapäeval kell 19.30 ETV2 ekraanil.