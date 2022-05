Verstappen võitis Hispaania etapi ja tõusis MM-sarja üldliidriks

Parimalt stardikohalt alustanud Charles Leclerc (Ferrari) püsis liidrikohal kuni 27. ringini, kui tema vormelil tekkisid tehnilised probleemid, mis sundisid monacolast katkestama.

Leclerci katkestamise järel tõusis liidriks Russell, kuid mõni ring hiljem möödus temast Perez. 49. ringil loovutas Perez liidrikoha Verstappenile ning valitsev maailmameister võttis hooaja neljanda võidu ja tõusis MM-sarja üldarvestuses liidriks.

Teise koha sai kiireima ringi sõitnud Perez ja kolmandaks tuli Russell. Esiviisikusse pääsesid veel Carlos Sainz (Ferrari) ja seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes), kes kukkus avaringi kokkupõrke järel 19. kohale.

Sarja üldarvestuses on Verstappenil kirjas 110 punkti. Teisel kohal on Leclerc 104 punktiga ja kolmandal kohal Perez 85 punktiga.

MM-sarja järgmine etapp toimub 27.-29. maini Monacos.

Hispaania GP lõplik järjestus:

RACE CLASSIFICATION



Red Bull's second 1-2 in three races #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/pcXnQsutM4