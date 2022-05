F1 vabatreeningul osalenud Jüri Vips tegi Eesti autospordiajalugu

21-aastane Vips ei näidanud konkurentidega võrreldavaid kiirusi, sest kaotas ka eelviimast aega näidanud kanadalasele Nicholas Latifile (Williams) enam kui sekundiga.

Vabatreeningu parimale Charles Leclercile (Ferrari) kogunes kaotust üle nelja sekundi. Samas olid peamiselt kõvadel rehvidel ringe läbinud eestlase tööülesanded ilmselt teistsugused.

Leclerciga praktiliselt võrdse ringiaja sõitis välja ka tema meeskonnakaaslane Carlos Sainz (+0,079), kolmas oli valitsev maailmameister Max Verstappen (Red Bull; +0,336).

There's a new face in town!



Juri Vips is raring to go for his first FP1 outing for @redbullracing, after running earlier today in @Formula2 practice #SpanishGP #RoadToF1 pic.twitter.com/mlAQVDUBI5 — Formula 1 (@F1) May 20, 2022