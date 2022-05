Toto Wolff: Verstappeni jaoks on sel hooajal kõik lihtsam

Eurosport kirjutab, et Wolffi sõnul on käimasoleval hooajal Red Bulli meeskond parim. "Eelmisel aastal sõitis Max halvema autoga ja võitis tiitli. Nüüd on tal parim auto ja kõik on tema jaoks lihtsam. Pendel kõigub tema kasuks," sõnas Wolff.

Wolff räägib, et 2022. hooajal paneb Verstappen koos oma meeskonnaga enamus sõitudes jõuvahekorrad paika, isegi kui see pole alati õnnestunud usaldusväärsuse probleemide tõttu.

Hoolimata sellest pole Mercedes meistritiitli mõtteid maha kandnud. "Ainult viis etappi on ära olnud. Me ei saa veel ennast maha kanda. Kõik võib meie kasuks tagasi pöörduda," ütles Wolff.