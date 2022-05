De Gendt võttis kümneaastase vahe järel Itaalia velotuuril etapivõidu

Napoli ümbruses sõidetud 153 kilomeetri pikkusel etapil eraldus lõpukilomeetritel neljameheline liidrigrupp, kuhu kuulusid Thomas de Gendt, Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizane), Jorge Arcas (Movistar Team) ja de Gendti tiimikaaslane Harm Vanhoucke.

Otsustaval hetkel leidis lisakäigu 35-aastane de Gendt, kes ületas finišijoone esimesena. Teise koha sai Gabburo, kolmanda koha Arcas ning neljandaks tuli Vanhoucke. De Gendti esimene ja kuni tänaseni ainus Itaalia velotuuri etapivõit tuli 2012. aastal.

LAST KM / STAGE 8⃣



It's all a matter of head and cold blood. Watch the last KM now!



Tutta questione di testa e sangue freddo. Ultimo KM!



Powered by @ItaliaNFT_art #Giro pic.twitter.com/vfVKqehMOH