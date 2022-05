Taaramäe meeskonnakaaslane tegi Girol Aafrika rattaspordi ajalugu

Tasasel maal alanud, kuid mägiselt lõppenud etapi käigus püüti Intermarche ja Alpecin-Fenixi vedamisel jooksikud kinni 20 kilomeetrit enne finišit. Viimased kümme kilomeetrit kujunes põnevaks ja pingeliseks lõpuheitluseks, kus rünnata proovisid nii Mathieu van der Poel, Simon Yates kui Richard Carapaz, kuid edu neid ei saatnud.

Finišikoridoriks oli koos ligi 30-pealine grupp, otsustaval hetkel kiirendas Girmay, kes ületas van der Poeli ees joone rattapikkusega. Kolmandaks sõitis end itaallane Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa). 22-aastasest eritrealasest sai esimene mustanahaline rattur ajaloos, kes saanud ühel kolmest suurtuurist etapivõidu.

What an image...



Chapeau, Bini! Girmay gets the seal of approval from his fiercest rival...

History made on the #Giro105 pic.twitter.com/jmUVNu7JR7