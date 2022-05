Eesti korvpalli meistriliigast: tänavune hooaeg on korvpalli populaarsusele kaasa aidanud

Meeste korvpalli Eesti meistrivõistlused on vähemalt kevadeks suure osa spordipublikust enda kütkesse haaranud. Kaheksa klubiga meistriliigas on väljalangemismängud vähemalt seni pakkunud pinget ja toonud rahva saalidesse. "Spordipühapäev" võttis ühendust kolme korvpallispetsialistiga, et Eesti meistriliiga praegust taset hinnata ning esitada küsimusi ka erinevate tulevikustsenaariumide kohta.

Hea meel on näha, et korvpalli näitel saame Eesti kõrgliiga tasemel rääkida ka päris laiast geograafiast. Pealinna kõrval on sportliku pinge ja melu tekkimisse tugeva panuse andnud Pärnu, Rapla, Tartu ja Tallinna lähistel asuv Viimsi.

Sellega, et tänavune hooaeg on korvpalli populaarsusele kaasa aidanud, nõustuvad nii Heino Enden, Marek Doronin kui ka Madis Šumanov. Ja väikeses Eestis populaarsus ju maksab, sest klubid tunnevad piletitulu puhul omal nahal, kuidas saalis viibivatel inimestel on ka klubi praktilisse toimimisse võimalik anda suur panus.

Elva valla spordijuhil ja endisel Eesti meistriliiga tasemel korvpalluril Šumanovil on seejuures võtta ka korvpalliklubi mänedžeri kogemus. Šumanov oskab hooaega hinnates näha erinevaid perspektiive.

"Äge on olnud see, et niivõrd palju on olnud pingelisi kohtumisi. Eriti just play-off'ides, kus päris viimase rünnaku peale on jäänud mitmeid erinevaid mänge erinevates seeriates. See ongi tegelikult see, mis kütab kirgi ja toob rohkem rahvast saalidesse. Et oleks motivatsiooni, see on ju kõigile kasulik. Mis sest, et osad võidavad ja osad kaotavad, aga see on oluline korvpalli arengu suhtes. Mida rohkem on konkurentsi ja pingelisemaid mänge, seda rohkem meediat ja vahtu seal ümber," rääkis Šumanov.

Eksmaailmameister ja endine Eesti koondise peatreener Heino Enden ütleb, et kevadine korvpallimöll on tõestus selle sportmängu dünaamilisuse ja atraktiivsuse kohta.

"Korvpall on ju üldse saalist vaadatav mäng, mul oli omal ajal 80ndatel üks suur hokifänn, Moskvas käis vaatamas hokit, aga kutsusin teda korvpalli vaatama. Ta tuli saali vaatama ja ütles, et ta poleks elus uskunud, et korvpall saalist vaadates on nii palju huvitavam kui telekast. Pärast ta hakkaski käima hoki kõrval ka kossu vaatamas," rääkis Enden.

Huvitav on kogu protsessis ka meedia, sealhulgas internetimeedia roll. Tagasisidet on sealtkaudu võimalik leida palju. Ka klubidel.

"Näiteks mänedžerina ma lugesin rohkem, ma lugesin väga detailselt kõik asjad läbi. Ka kommentaare surfasin väga detailselt läbi, sellepärast, et kõik väikesed märkused on tegelikult kasuks. On ta siis positiivne või negatiivne, alati sealt saad sa mingisuguse iva, mis on oluline," rääkis Šumanov. "Mängijana ma ei lugenud nii palju, oli hetki, kus sa tahtsid lugeda rohkem, aga siis said aru, et tegelikult pole see mõistlik. See paneb rohkem pingeid peale, kõrvalt vaatajana on mõnus, saad tasakaalukamalt kõike jälgida."

Poolfinaalides on niisiis vastamisi tiitlikaitsja BC Kalev/Cramo ja Pärnu Sadam ning Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool. Veerandfinaalides langesid Rapla, Viimsi ja Tallinna Kalev/TLÜ. Rakvere Tarvas jäi põhiturniiril viimaseks.

Tartu meeskonnaga kokku seitse korda Eesti meistriks tulnud Marek Doronin usub, et nelja sekka pääsesid õiged klubid.

"Ma ütleks, et minu jaoks on see loogiline. Mingil etapil pidasin ma Viimsit grammikene kõvemaks satsiks kui Tartu, aga pärast seda (Braxton) Hugginsi tulekut ja treenerivahetust võib-olla päris mitmed asjad andsid sellise lisakäigu juurde. Ja kui ma vaatasin ka neid mänge, mis Viimsi ja Tartu mängisid, siis ütleksin, et võit läks õigesse kohta," rääkis Doronin.

