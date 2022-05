Naiste võrkpallikoondis valmistub uue peatreeneri käe all Hõbeliigaks

Eesti naiste koondis on olnud koos nädal aega ja alates pühapäevast on koondise juures ka naiskonna uus peatreener Alessandro Orefice. Selle hooaja Hõbeliiga vastased on koondisel Portugal, Luksemburg, Sloveenia ja Rootsi. Juba järgmisel aastal on Tallinnas EM-finaalturniiri alagrupiturniir ja seega on ettevalmistus kaugema vaatega.

"Kui meil 1. mai oli suur koosolek, siis öeldi, et siin algab 2023. aasta EM-i ettevalmistus. Ma pigem ikkagi arvan, et see aasta on natuke proovimise ja ettevalmistuse aasta ja rohkem järgmisele aastale mõeldes. Hõbeliiga on tore, aga EM on ikkagi täiesti teisest puust," rääkis nurgaründaja Kristiine Millen.

"Pikk plaan on süsteemi arendamine, keskmise pikkusega plaan oleks kodune EM-finaalturniir ja lühem plaan oleks selle suvine Hõbeliiga turniir Euroopas," ütles koondise peatreener Alessandro Orefice. "Minu jaoks on kõige tähtsam, et mängijad usuksid, et võivad võita. See tiim on võimeline võitma"

Itaaliast pärit ja viimastel aastatel Prantsusmaal töötanud Alessandro Orefice oli enne koondise juures abitreeneri rollis, pärast senise peatreeneri Lorenzo Micelli siirdumist Bulgaariasse, valiti just Orefice tema tööd jätkama.

"Eks hooaja alguses oli minu jaoks ka veider, et koondises oli ta jõutreener ja siis järsku sai temast peatreener. Dünaamika on veidi erinev. Peatreeneriga ei saa päris nii palju naljatada, kui tavaliselt jõutreeneriga. Mina harjusin sellega ära ja harjuvad teised ka," märkis temporündaja Liis Kullerkann.

Koondise esimene kontrollmäng on 14. mail Läti U-21 koondisega ning Hõbeliiga mängudega tehakse algust 25. mail, kui võõrsil minnakse vastamisi Portugaliga.

Koondise koosseis Tallinna laagris:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann, Nora Lember

Nurgaründajad: Nette Peit, Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Sonja Siimson, Annabel Huik

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm