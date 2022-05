Möödunud nädalavahetusel teenis Jäätma Antalya maailmakarikasarja esimesel etapil plokkvibu võistlusklassis kaks pronksi - nii naiskondliku kui individuaalse medali. Ajaloo esimesi MK-etapi medaleid vibulaskmises ei osanud Türil treeniv Jäätma kohe oodatagi.

"See oli ootamatu sellepärast, et eelmine hooaeg läks mul natukene halvasti. Oleks võinud paremini minna, mul olid enesekindlusega hästi suured probleemid," lausus ta ERR-ile.

"See hooaeg ma vahetasin päästikut ja ei olnud õues sellega lasknud. Ma tean, et Antalyas on alati tuuline, nii et ma ei olnud nagu väga kindel, kuidas ma pihta saan üldse."

Pärast eelmist hooaega otsis Jäätma abi ka spordipsühholoogilt, kellega jätkab koostööd ka edaspidi, et võistlustel rahu säilitada.

"Ma võtsin üks matš korraga, ma ei pannud endale pingeid peale. Ma mõtlesin kogu aeg peas, et kui tuleb võit, siis tuleb ja kui ei tule, pole hullu," ütles Jäätma.

"Võib-olla eelmine aasta oligi see, et ma pingestasin ennast nii palju, et ma pean võitma, aga seekord ma üritasin võtta rahulikumalt."

Hooaja ettevalmistus läks üldjoontes hästi, kuigi Eesti kliimas pole õues harjutamine alati võimalik. "Füüsiliselt tunnen, et olen tugev. Mul ei olnud seal tuulega probleeme, käed ja õlad ei väsinud ära, aga ütleme nii, et õues väga palju ei ole saanud lasta," jätkas vibulaskur.

"See oli ka see, mille pärast ma natuke kartsin. Eestis ei olnud nii väga tuult ka, ei saanud väga harjutada ja kuna see ilm siin ka väga palju muutus, siis me pidime ka sees palju trenni tegema."

Kahe nädala pärast ootab Lõuna-Koreas ees veel üks MK-etapp, seejärel juba Euroopa meistrivõistlused ja uued MK-etapid. Konkreetseid eesmärke Jäätma endale siiski seadnud ei ole.

"See hooaeg ma üritangi rahulikult võtta, eelmine hooaeg tegi päris palju laastavat tööd peas - nüüd ma üritan rahulikult võtta."