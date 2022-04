Jäätma võitis plokkvibu MK-etapil ajaloolise pronksmedali

Jäätma lõpetas võistluse klassifikatsiooniringid 692 silmaga seitsmendal kohal ning eelringinde tulemuse tõttu ei pidanud võistlema 1/32-finaalis. Esimeses duellis tuli eestlanna vastu kvalifikatsioonivõistluse 26. kohaga lõpetanud prantslanna Lola Grandejean, kelle Jäätma alistas tulemusega 143:142.

Kaheksandikfinaalis lasi eestlanna vastu tugev Hiina Taipei sportlane Lu-Yun Wang, keda Jäätma võitis 145:143. Veerandfinaalis ehk kolmandas duellis võistles ta edukalt türklanna Yesim Bostani vastu ja võitis teda tulemusega 143:140.

Poolfinaalis tuli Jäätmal aga seekord vastu võtta napp, 143:144 kaotus Colombia sportlaselt Alejandra Usquianolt. Kaotus viis eestlanna pronksimatši, kus ta ei andnud Hiina Taipei esindajale Yi-Hsuan Chenile võimalust ja võitis tulemusega 149:146.

Ükski Eesti vibulaskja pole varem MK-sarja individuaalvõistlusel medalit võitnud.

Jäätma naaseb Antalyast lausa kahe pronksmedaliga, kui kolm päeva varem astus koos Meeri-Marita Paasi ja Maris Tetsmanniga pjedestaalile plokkvibu naiskonna koosseisus.

"Ma olen väga õnnelik, terve see nädal sujus ja laskmine oli väga hea," kommenteeris Jäätma võistlust. "Ma ei osanud oodata kahte medalit. arvestades, et see oli hooaja esimene välivõistlus. Emotsioonid on laes!"