Vittozzi karjääri jätkamisest: nüüd saan lihtsalt nautida seda, mida teen

Milano Cortina taliolümpiamängudel täitis Lisa Vittozzi oma suurima unistuse, võites esimese Itaalia laskesuusatajana olümpiakulla. Pärast ajaloolist triumfi polnud ta aga sugugi kindel, kas sportlaskarjääriga jätkata – nüüd on itaallanna leidnud põhjuse, miks uuesti rajale tulla.

Olles eelmise aasta veebruaris kirjutanud nii enda kui ka oma riigi jaoks ajalugu ja tulnud, kaalus ta, kas tal on jätkamiseks piisavalt motivatsiooni. Hooaja tugev lõpp ning sellele järgnenud paus laskesuusatamisest aitasid tal mõista, et ta polnud veel valmis loobuma.

"Oli hetk – pärast võitu Antholzis või üldiselt pärast olümpiamänge –, mil küsisin endalt: "Mida ma nüüd tegema peaksin? Kas mul on jätkamiseks veel motivatsiooni?" tunnistas itaallanna IBU-le.

"See polnud sugugi enesestmõistetav, sest olümpiamängudeks naasmine ja tippvormi jõudmine nõudis tohutult energiat – seda enam, et olin ka vaimselt väga väsinud, sest mul tekkis tuleviku suhtes kahtlusi juba enne hooaja algust."

Pärast olümpiamänge jätkus MK-karussell ning Vittozi asus kohe taas võistlustulle.

"Ütlesin endale, et sel hetkel pole põhjust sellele mõelda – pean hooaja lõpuni viima ja alles siis asja üle järele mõtlema. Kindlasti aitas kaasa see, kuidas ma hooaja lõpetasin," sõnas ta.

Viimaselt viielt individuaalvõistluselt teenis itaallanna koguni kaks esikohta ning kaks teist kohta.

Ent võidurõõm ei olnud tema otsuse ainus põhjus. Kaks sügist tagasi saadud seljavigastus pani teda oma senist suhtumist tippsporti ümber mõtestama ja enda heaolu rohkem väärtustama.

"Pärast seljavigastust, mis mind kaks sügist tagasi peatas, mõistsin, et minu jaoks on parim elada päev korraga. Mõnel hommikul ärkasin masendununa, kuid juba järgmisel päeval tundsin end positiivselt. See on midagi, mida olen aastate jooksul enda kohta õppinud: ma ei saa seada endale liiga kaugeid eesmärke, sest need muutuvad lõpuks vaimsele tervisele koormavaks. Seega lähen edaspidi liikvele hooaeg korraga."

"Ma ei ütle teile, et jätkan kuni 2030. aasta olümpiamängudeni või teen veel kaks hooaega, lihtsalt seepärast, et ma ei tea seda," selgitas ta. "Küll aga tean, et tahan praegu tunda rõõmu sellest, mida kõige rohkem armastan ja teha seda loomulikult nii hästi kui võimalik. Mulle ei meeldi kindlasti teiseks jääda, seega annan endast parima, et püsida maailma paremikus."

Vittozzi tunnistas, et sellist päev-päevale lähenemist lihtsustab asjaolu, et ta on täitnud oma olümpiakulla näol enda suure unistuse.

"Pean ütlema, et see suvi tundub märksa pingevabam kui eelmine," sõnas ta. "Tunnen end palju vabamalt ja õnnelikumalt. Olen saavutanud oma elu suurima eesmärgi ja sellest ajast peale on olnud tunne, nagu saaksin veidi pinget maha võtta. Nüüd saan lihtsalt nautida seda, mida teen."

Sellest hoolimata otsib itaallanna endiselt võimalusi edasi areneda. Pärast suvist individuaalset treeningperioodi naasis ta naiste esindusmeeskonda, ammutades uut energiat ja ideid noorelt meeskonnalt ning uuelt peatreenerilt.

"Üks eelmise suve raskemaid külgi oli see, et treenisin pidevalt üksi, seega on taas meeskonda kuulumine väga hea tunne," märkis ta. "Tunnen, et kogu vastutus ei lasu enam vaid minu õlgadel ja tüdrukud võtsid mind kohe omaks – see on suurepärane."

Vähesed laskesuusatajad saavad uuele hooajale vastu minna olles juba võitnud nii maailma karikasarja üldarvestuse, maailmameistritiitli kui ka olümpiakulla. Vittozzi on üks vaid kahest tegevsportlasest, kes on need kolm saavutust enda nimele kirjutanud. Teiseks on prantslanna Julia Simon.