Vormeliekspert: edu saadab neid, kellel on kõige nutikamad insenerid

Eelolevaks hooajaks on tehtud palju muudatusi, mõned mõjukamad kui teised.

Need, kes on järjepidevalt vormel-1 vaadanud kindlasti saavad aru, et autod näevad hoopis teistsugused välja. Seda nõndanimetatud aerodünaamilist survejõudu tekitatakse nüüd auto all. Tiivad on küll olemas, aga nad ei ole enam nii keerulised ja rattad näevad välja nagu kaasaegse auto rattad, need on 18-tollised. Aastakümneid kasutati 13-tolliseid ehk nagu sõiduauto järelkäru rattad. Selles mõttes on tegemist tohutu edasiminekuga.

Millistele tiimidele sobivad need uuendused kõige rohkem?

Tavaliselt kipub niimoodi olema, et muudatused sobivad rikkamatele võistkondadele, aga kuna teist hooaega järjest on selline kulude lagi kehtestatud ehk selleks aastaks 140 miljonit eurot, siis see aitab olukorda tasandada. Kindlasti saadab edu neid võistkondi, kellel on kõige nutikamad insenerid.

Kuidas võib sõidupilt uuenduste valguses välja näha? Mida paneb eelkõige tähele publik?

Uuendused ongi tehtud selle mõttega, et oleks rohkem möödasõite ja enam ei tekiks olukordasid, kus sõitjad pärast võistlust ütlevad, et polnud võimalik mööda sõita. Hooajaeelsetel testidel on sõitjad öelnud, et konkurente on võimalik jälitada ka väga kiiretes kurvides, kus varem see survejõud kippus kaduma ja auto ei tahtnud enam teel püsida. Sellist võistlejate omavahelist heitlust peaksime rohkem nägema.

Kui raske saab Max Verstappenil olema tiitli kaitsmine?

Seda ei tea keegi, sest kõik võistkonnad nii-öelda hoiavad kaarte vastu rinda, süüdistavad teineteist ja varjavad midagi. Eks me pühapäeva õhtuks oleme targemad.

Kui suur mõju on vormel-1 sarjale Venemaa GP ära jätmine ja Vene sportlaste sarjast välja langemine?

Kõige tugevamalt mõjutas see Haasi võistkonda, mis on mitte Venemaa, vaid USA võistkond. Nende peasponsor oli pikalt Uralkali (Venemaa kaaliumväetise tootja ja eksportija - toim) ja firmaomaniku poeg, Nikita Mazepin, sõitis Haasis. Nii isa kui ka poeg on nüüd sanktsioonide all.

Mis puudutab Sotši etappi, siis ma tean, et vormel-1 juhtkond töötab palavikuliselt selle nimel, et etapile asendust leida ja kuuldavasti on järjekord ukse taga pikk. Ilmselt toimub septembris kuskil mujal etapp, aga keegi veel ei tea kus.

