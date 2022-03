Hooaja avaetappi alustab parimalt stardikohalt Leclerc

Parimal ringil aja 1.30,558 kirja saanud Leclerc edestas Max Verstappenit (Red Bull) 0,123 sekundiga ja tiimikaaslast Carlos Sainzi 0,129 sekundiga.

"Viimased kaks aastat on tiimile rasked olnud. Olime lootusrikkad, et nüüd on meil võimalus esiritta saada. Ma ei jäänud oma sõiduga väga rahule, aga siiski sain parima stardikoha. Olen väga õnnelik," rääkis Leclerc pärast kvalifikatsiooni.

Esikolmikule järgnesid Sergio Perez (Red Bull; +0.363), Lewis Hamilton (Mercedes; +0,680) ja Valtteri Bottas (Alfa Romeo; +1,002). Nikita Mazepini asemel Haasi roolis võimaluse saanud Kevin Magnussen (+1,250) stardib pühapäeval seitsmendalt kohalt ning vanameister Fernando Alonso (Alpine; +1,637) kaheksandalt kohalt.