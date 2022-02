TalTech peab Balti liiga mängud Kuressaares, Pärnu mängib koduväljakul

Türgist Challenge Cupi veerandfinaalmängudelt naasev TalTech võõrustab laupäeval kell 18.00 VK Biolars/Jelgava MSGd ning pühapäeval kell 16.00 Kuressaare spordihoones RTU Robežsardze/Jurmalat, vahendab Volley.ee.

Seni pole Läti klubid TalTechile vastu saanud, RTU kaotas neile eelmise omavahelise mängu 0:3 ja Jelgava sai samuti 0:3 kaotuse.

Tabelis teisel kohal oleval Tallinna klubil on võrdselt 25 punkti linnarivaali Selveriga, mistõttu on iga punkt arvel, sest põhiturniiri lõpuni on jäänud vaid veidi rohkem kui nädal.

Pärnu Võrkpalliklubi saab lätlaste vastu koduväljaku eelist kasutada, kui laupäeval kell 16.00 kohtutakse lähirivaali RTU-ga ning pühapäeval kell 16.00 Jelgavaga.

Nii kuuendal kohal oleval Pärnul kui koht tagapool oleval RTU-l on tabelis 14 punkti, ent Pärnul on kaks mängu vähem peetud. Pärnu meeskonna eest peaks debüüdi tegema nende uusim täiendus, brasiillasest nurgaründaja Gabriel de Carvalho Cavalcante. Avo Keele juhendatav meeskond tahab tabelisse punkte juurde teenida.

"Loodan punktilisa kindlasti, sest kohad neljandast seitsmendani on saadaval, siin muidugi määrab ka see, kuidas Selver esineb. Aga seisud on intrigeerivad ja võimalusi tõusta on," tõdes Keel.

