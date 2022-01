Hyundai asejuht tunneb heameelt: kui mured puuduvad, on auto konkurentsis

"Positiivne on, et kui kõik meie mured on lahendatud, siis on auto konkurentsivõimeline. Sõitsime välja mõned head katseajad, nii et peame tegema kõvasti tööd, et kõik probleemid lahendada," lausus Moncet tiimi pressiteate vahendusel.

Thierry Neuville tõusis võrreldes neljapäevaga kaks kohta ja hoiab reede õhtuks neljandat positsiooni. Ott Tänak kerkis kolme positsiooni võrra ja on nüüd viies. Oliver Solberg kaotab parematele minut-paar ja asub kümnendal kohal.

"Thierryl oli mõningaid probleeme elektrisüsteemiga, riistvara poole pealt, mida me peame uurima. Aga ta tegi auto seadistuse osas edusamme ja kasvatas enesekindlust," lausus Moncet.

"Sama käib Oti kohta, kel probleeme ei olnud. Oliveril oli vaja kindlalt auto finišisse tuua, nagu me palusime. See oli täna võtmekoht: koguda kilometraaži."

Laupäeval on Monte Carlo rallil kavas viis kiiruskatset, millest esimene algab kell 9.17.