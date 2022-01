Edasi lükatud karikafinaal oli Tartule edukas

Naiste karikafinaal pidanuks algse plaani järgi toimuma detsembris, kuid koroona sundis selle edasi lükkama. Finalistide võrdluses tõi muudatus eelkõige kasu Tartu Ülikool/Bigbankile, sest mitmed mängijad suutsid vahepeal vigastusest paraneda.

Kolmegeimilises finaalis tegutses Tartu Audentesest enesekindlamalt ja targemalt, rohkem oli õnnegi. Ingris Suvi serviseeria avageimi keskpaigas kallutas selle Tartule 25:21. Sealt edasi oli asi selgemgi - Tartu võitis teise geimi 25:20 ning kolmanda juba 25:11.

"Detsembris lükati mäng edasi, me saime sealt motivatsiooni juurde. Nüüd see ootamine võib-olla andis meile ekstra-motivatsiooni. Ja kodusaal kindlasti. Eks see kogemus teeb ka kindlasti oma töö," rääkis Tartu Ülikool/Bigbanki nurgaründaja Ingrid Kiisk.

"Vastaspoole peal olid tunduvalt kogenumad mängijad, kes on juba igasugused finaalid läbi käinud, Eesti koondise läbi käinud. Selge see, et neid võita, siis sa pead õnnestuma ikka ise 100%," märkis Audentes SG/Noortekoondise epatreener Andrei Ojamets.

Audentese liider Eva Liisa Kuivonen esines korralikult, kuid imesooritust ei teinud. Tema arvele kogunes 13 punkti. Ingrid Kiisk kogus mängu resultatiivseimana 17 punkti, aga tegelikult jagunes Tartu naiskonna mängijate panus ühtlaselt. Näiteks tõi palju raskeid palle üles libero Kristi Nõlvak.

"Me olime valmis lahinguks. Seda me näitasimegi väljaku peal ka ja panime nagu kõik oma relvad tööle. Täpselt nagu olime kahe jalaga maas ja valmis kõigeks, mis tuleb. Fookus oli hästi paigas," ütles Nõlvak.

Tartu peatreener Hendrik Rikand võitis selles rollis oma karjääri esimese tiitli.