Klay Thompson naasis ligi tuhat päeva kestnud vigastuspausilt hea partiiga

31-aastane Thompson pääses esmaspäeval väljakule 20 minutiks ja kogus selle aja jooksul 17 punkti (visked väljakult 7/18, kaugvisked 3/8). Õhtu üheks tipphetkeks oli Thompsoni pealtpanek üle kahe Clevelandi mängija, mis hullutas nii kodufänne kui Warriorsi pinki.

The bench's reaction to Klay's poster is INCREDIBLE pic.twitter.com/n48F0Tpxgg