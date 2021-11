Kaks ja pool aastat audis olnud Thompson naasis Warriorsi treeningutele

Kolmekordne NBA meister Thompson rebestas 2019. aasta finaalseeria kuuendas mängus Toronto Raptorsi vastu põlve ristatisideme ja vigastusest taastudes mullu novembris kannakõõluse. Ametlikest mängudest on ta eemal olnud enam kui 900 päeva.

"See on nii põnev, lihtsalt olla võimeline väljakul jooksma ja korvpalli mängima on tõeline õnnistus," rääkis Thompson ESPN-ile. "Igav osa on nüüd selja taga ja nüüd on fookus mänguvormi saamisel. Pean jääma kannatlikuks, sest võin olla liiginnukas inimene, kes tahab lihtsalt mängida. Viimase kahe aasta jooksul tehtud töö on end ära tasumas ja on raske sõnadesse panna, kui tänulik ma olen, et saan taas korvpalli mängida."

Warriors on lootnud, et Thompson saab tiimi eest väljakule naasta jõulude paiku, kuid peatreener Steve Kerr ei taha enam kui kaks aastat platsi kõrval veetma pidanud Thompsonit tagant kiirustada. "Me ei sihi kindlat kuupäeva. Meid ootavad ees nädalad, kus me laseme tal mängida nii tihti kui võimalik, et ta kasvataks vastupidavust. Mõne nädala jooksul saame ehk kuupäeva paika, aga praegu meil seda pole," tõdes Kerr.

"Ma ei taha väljakule naasta ja olla enda vari," kinnitas Thompson. "Tahan tulla tagasi sellisena, nagu ma lahkusin: ja olin siis üks maailma parimaid mängijaid.