Rasmus Mägi valiti kolmandat korda aasta meessportlaseks

Ka 2014. ja 2016. aastal aasta meessportlaseks valitud 29-aastane Mägi sai Tokyo olümpial 400 meetri tõkkejooksus Eesti rekordi 48,11-ga seitsmenda koha. Olümpiafinaal oli kõigi aegade kiireim 400 m tõkkejooks. Lisaks sai Mägi Teemantliiga üldarvestuses neljanda koha.

"Mul on hea meel, et Eestis on peale kasvamas põlvkond noori, ambitsioonikaid sportlasi, kes ei lähtu oma tegemistes tingivas kõneviisis. Meil on optimismiks põhjust küll. Soovin kõigile teekonda alustavatele noortele omal rajal püsimiseks kanget kaela," sõnas Mägi Kristjanit vastu võttes.

Lisaks Mägile olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel ujuja Kregor Zirk ja jalgrattur Rein Taaramäe.

Aasta meessportlane selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Võitjate väljaselgitamisesse andsid oma panuse rahvahääletusel 66 200 unikaalset hääletajat. Samuti osalesid hääletusel 66 spordiorganisatsiooni ning 43 spordiajakirjanikku.