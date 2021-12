Katrina Lehis hääletati aasta naissportlaseks

27-aastane Lehis võitis Tokyo olümpiamängudel individuaalvõistlusel pronksmedali ja aitas Eesti naiskonna olümpiakullani.

"Mul on väga suur au seista siin, arvestades, kui tugevad olid nominendid minu kõrval," sõnas Lehis auhinnakõnes. "Kui su enda riigi inimesed saadavad sulle videoid ja pilte sellest, kuidas nad nutavad, löövad klaase kokku ja on isegi tee kõrvale auto seisma jätnud, sest emotsioon on nii võimas, tekib tahtmine kohe rajale tagasi minna. Suur-suur tänu kõigile Eesti inimestele, kes meile on kaasa elanud ja meid toetanud. See on ülivõimas emotsioon, mida teie meile tagasi annate ja see on väärt seda, mille nimel me iga päev tööd teeme."

"Mul on olnud väga suur rõõm kohtuda väga erinevate inimestega erinevatest valdkondadest. Tänan kõiki oma toetajaid," jätkas kahekordne olümpiamedalist. "Mina olen rajal üksinda, aga minu selja taga on väga palju inimesi, kes igapäevaselt või väga tihti teevad minu jaoks väga palju asju. Nikolai [Novosjolov]: ma ei tea, kuidas su närvid minuga tihtipeale vastu peavad, aga loodan, et peavad veel aastaid! Indrek [Madar]: aitäh sulle! Ma ei tea, kust sa selle energia võtad, aga see on uskumatu, mida sa oled minu heaks teinud."

"Perekond: [elukaaslane] Harri... aitäh sulle, sinu perekonnale, minu perekonnale. Mul on väike laps ja kui neid inimesi minu kõrval ei oleks, ei saaks ma siin seista. Nad on minu jaoks väga palju ohverdanud ja ma olen väga tänulik," lõpetas emotsionaalne Lehis.

Lehis on viimase 15 aasta jooksul neljas vehkleja, kes aasta naissportlaseks valitud – 2013. ja 2017. aastal pälvis selle tiitli Julia Beljajeva, 2014. aastal Erika Kirpu ning 2007. aastal Irina Embrich. Varem on vehklejaist aasta naissportlase tiitli teeninud veel ka Maarika Võsu, Heidi Rohi, Oksana Jermakova ja Svetlana Tširkova.

Lisaks Lehisele olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel tennisist Anett Kontaveit ja maadleja Epp Mäe.

Aasta naissportlane selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Võitjate väljaselgitamisesse andsid oma panuse rahvahääletusel 66 200 unikaalset hääletajat. Samuti osalesid hääletusel 66 spordiorganisatsiooni ning 43 spordiajakirjanikku.