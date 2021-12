Mägi: EM-i medal võiks kindlasti sihiks olla

See on sulle tuttav tunne ja pole esimene kord sul Kristjanit käes hoida. Mille poolest seekordne võit erilisem on?

"Ma arvan, et kogu see viimaste aastate situatsioon on niivõrd eriline mu enda jaoks. Kogu see teekond, millega on tulnud toime tulla ja siia täna välja jõuda on see põhiline elamus, mis viimased aastad teeb erilisemaks kui varasemad," rääkis Mägi.

Mis sinu jaoks sellel hooajal kõige olulisem oli? "Inimesed minu ümber. Ma arvan, et see tugi ja usaldus, mis viimastel kuudel kasvõi enne olümpiat oli. See oli tõesti hingestatud tegevus ja see tõi üldise stabiilsuse terve suvehooaja jooksul. Samuti aitas ka ennast kõige olulisematel hetkedel paremini realiseerida," ütles Mägi.

Esimest korda said sa Kristjani 2014. aastal, kui Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitsid. Seejärel tuli Rio aasta Kristjan. Nüüd järgmine aasta on jälle Euroopa meistrivõistlused, kas medal võiks olla sihiks?

"Kindlasti, MM on samuti huvitav ja kaks tiitlivõistlust samal aastal on ikkagi väga nauditav ja EM-il medal võiks kindlasti olla sihiks," lausus Mägi.

Mille võrra sa praegu oled kõvem sportlane kui aastal 2014 või 2016, kui sa kaks esimest Kristjanit võitsid?

"Ma arvan, et kogenum kindlasti. Me tihti räägime kogemusest väga mitmel tasandil, aga just see, kuidas valmistuda efektiivselt ja kuidas vajadusel ennast ka säästa. Ka see kui palju on oluline puhata. Need on need põhilised elemendid, mis muutunud on," sõnas Mägi.

Tänavune aasta oli naiste spordiaasta. Mis sa arvad, kas järgmine aasta mehed tõmbavad järele ja kelle edu sa ise ootad peale iseenda?

"Ma näen kergejõustikus juba väga palju huvitavaid persoone, kes ei peagi just üllatama, aga suudavad jõuda sellisele tasemele, et võidelda väga kõrgete kohtade eest. Rääkimata siis teistest spordialadest ja ma usun, et järgnevad aastad on kindlasti sisutihedad, aga ka põnevad just tulemuste poolest. Tõesti on alati hea näha, kui esile kerkivad teotahtelised noored," tõdes Mägi.