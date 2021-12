Tartule tõi karikavõidu kodupubliku toetus ja uue peatreeneri nõudlikus

Enne finaalturniiri näisid Tartu Ülikooli võimalused kuldmedalit püüda kõige kesisemad. TalTechi üle poolfinaalis võetud võit andis aga palju energiat ka finaaliks suursoosiku BC Kalev/Cramoga.

Tartlaste maa-ala kaitsele rajatud mäng tõi edu. Avapoolajal säranud Kristjan Kitsing viskas küll 26 punkti, kuid kohtumise lõpus olid Kalevi mängijad ebakindlad. Tartu sai 82:73 võidu. Viimasel veerandajal elas publik kodumeeskonnale kaasa pea-aegu sama võimsalt nagu Tartu meeskonna hiilgeaegadel 10-15 aastat tagasi.

"See rahvas. Need kaks päeva see rahvas, kes meil taga oli see on lihtsalt fantastiline. Arvestades, kuidas meil on hooaja alguses läinud halvasti. Inimesed tulid saali ja nad kõik toetasid meid. See oli lihtsalt fantastiline," rääkis finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Märt Rosenthal.

"Ma loodan, et see võit toob siis seda publikut nüüd siia reaalselt ka saali. Suured õnnitlused Tartule. Väga hästi nende poolt üles ehitatud mäng. Võtsid meilt mingid käigud ära, mis röövis meilt enesekindluse," ütles BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok.

Tartu Ülikooli juhtis tiitlini lätlasest peatreener Nikolajs Mazurs, kes pole meeskonnaga koostööd teinud veel kaks kuudki.

"Ta on hästi konkreetne mees. Ta nõuab teatud asju. Kui teed halvasti, saad heas mõttes jalaga. Nüüd on mängujoonis selline, et iga mees teab, mida ta teeb. Ta võtab kõiki mängijaid võrdselt ka. Ei ole, ma ei tea, "sina oled superstaar" või "sa oled vanem mängija, sa oled noorem". Kõik on võrdsed ja ma arvan, see ongi väga hea," kiitis Rosenthal peatreener Nikolajs Mazursit.

Mazurs ise jääb tagasihoidlikuks. Ta kiidab oma mängijaid ning avaldab austust abitreener Tiit Sokule.

"Tegelikult on Tiidul ja minul korvpallist väga sarnane nägemus. Kuidas mängida rünnakul ja kaitses. Kõik need asjad. Ja loomulikult on väga hea, kui treenerid ja personal käivad töö suhtes ühte jalga," rääkis Mazurs.

Viimati sai Tartu korvpallipublik saalis pühapäevaga võrreldavalt rõõmustada 2015. aasta kevadel, kui meeskond tuli Eesti meistriks.