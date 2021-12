Eelmäe karikavõidust: mina olen Tartu korvpalli alati uskunud

"Mina olen Tartu korvpalli alati uskunud, vahet pole, et vahepeal oli madalseis. Mehed on kogu aeg kõvasti tööd teinud. Arvan, et siit saab ainult kõvemini edasi minna," rääkis ERR-ile pühapäevases finaalis 15 punkti visanud Hendrik Eelmäe.

Eelmäe sõnul ammutasid Tartu mängijad jõudu kodupublikult. "Meil on kodusaalis mugav mängida, nad andsid meile indu juurde ja me tahtsime Cramost rohkem," ütles ta.

Kaks kuud tagasi kaotas TÜ meeskond Kalev/Cramole Eesti-Läti korvpalliliiga raames 50 punktiga. Seejärel sai tiimi uueks peatreeneriks lätlane Nikolajs Mazurs. "Me oleme tabeli lõpus, meil ei ole midagi kaotada. Peame lihtsalt endast kõik andma," vastas Eelmäe küsimusele, mida on uus juhendaja mängupildis muutnud.