Tiimikaaslaste veerünnaku ohvriks jäänud Rosenthal: rahvas oli fantastiline

Sarnaselt laupäevasele poolfinaalile tuli Tartu välja kaotusseisust ja pani oma paremuse maksma viimasel veerandajal. Kui poolfinaalis võideti TalTechi vastu otsustav neljandik 28:10, alistati Kalev/Cramo pühapäeval viimasel veerandajal 36:17.

"Põhiline oli see, et me uskusime iseendasse ja ei andnud kordagi alla," rääkis ERR-ile finaalis 19 punkti visanud Märt Rosenthal. "Muidugi rahvas, kes meil siin kaks päeva taga oli, oli lihtsalt fantastiline. Meie hooaja algus on olnud halb, aga inimesed tulid saali ja toetasid meid: see oli fantastiline."

"Loodan, et me ei jää võitudesse kinni ja ei arva, et olemegi nüüd head. Peamegi minema iga mängu samamoodi mängima, nagu neid kahte: meeskondlikult, endasse uskuma. Peame lõpuni uskuma ja väga loodan, et kui me niimoodi mängime, siis me ei ole enam viimasel kohal," lisas Rosenthal.

Kaks kuud tagasi kaotas TÜ meeskond Kalev/Cramole Eesti-Läti korvpalliliiga raames 50 punktiga. Seejärel sai tiimi uueks peatreeneriks lätlane Nikolajs Mazurs.

"Treener on hästi konkreetne mees," tõdes Rosenthal. "Ta nõuab teatud asju. Teed halvasti, saad heas mõttes jalaga. Meil on vaba mäng, aga teatud raamid ümber ja arvan, et see sobib noorele meeskonnale. Treener võtab kõiki mängijaid võrdselt ja see on väga hea."

"Meie hooaja algus ei ole olnud selline, mida oleme oodanud, aga see võit on super," rääkis Robin Kivi. "Eelmistes mängudes, kus oleme kaotanud, on probleemseks kohaks olnud kaitse. Nii laupäeval kui täna kaitse töötas ja see on põhjus, miks see skoor nii jäi."