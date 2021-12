Neuville meenutas karmi avariid: langesime lihtsalt 30 meetrit

Suurel kiirusel teelt välja sõitnud ja katusele maandunud Neuville ning tema kaardilugeja Martijn Wydaeghe viidi haiglasse, viimasele tehti ka rangluuoperatsioon. Kolmapäeval nägi Neuville taas masina vrakki ja tõdes DirtFishile: "On näha, et uus turvapuur tegi igatahes oma töö ära. See päästis meid raskematest vigastustest."

"See ei tekita šokki: minu jaoks oli huvitav näha, kuidas raamistik meid kaitses ja nüüd välja näeb. Seda on alati muljetavaldav näha. Pääsesime masinast kohe välja, meil ei olnud sellega mingeid probleeme," lisas Neuville.

"Kui teelt välja sõitsime, nägime, et seal polnud midagi [ees]: ei puid, ei kraavi, mitte midagi. Oli lihtsalt 30-meetrine langus. Auto hakkas langema ja teadsime, et maandume katusel. Kukkusime ilma midagi tabamata, me ei veerenud, oli vaid kukkumine ja maandumine. Lihtsalt sõitsime üle kaljuääre, kukkusime ja maandusime katusel. Kõik. Igatahes oli see suur õnnetus," tõdes belglane.

Wydaeghe on DirtFishi sõnul järgmisel kuul valmis Monte Carlo ralliks testima, kuid sel nädalal teda Hyundai i20 N Rally1 masina kõrvalistmel ei näe. Neuville'i abistab eesauto kaardilugeja Julien Vial.