Külaots pikast MM-partiist: oodati vastase viga ja Carlsen ootas paremini

Kuuendas partiis saavutas valitsev maailmameister Magnus Carlsen võidu väljakutsuja Jan Nepomnjaštši üle 136. käigul. Tegemist oli MM-tiitlimatšide ajaloo pikima partiiga ja ajaliselt kestis see pea kaheksa tundi.

"Miks ta kaua aega võttis... vahel läheb niimoodi. Vastased valivad sellise taktika, kus nad pigem ootavad vastase viga ja Carlsen ootas paremini," põhjendas Külaots.

"Ma ei saa öelda, et ma oleks kaheksa tundi seda partiid jälginud. Vahepeal olid oma tegemised, aga kriitilised hetked ikkagi vaatasin üle."

Külaotsa sõnul jälgib tema malematši ehk tavahuvilisest pisut erinevamalt. "Minu huvi on natuke teistsugune kui tavainimese huvi. Pööran tähelepanu asjadele, millele tavahuviline võib-olla ei oska tähelepanu pöörata."

Koguni üheksa korda Eesti meistriks tulnud Külaots on ka ise Carlseniga mänginud. Küll mitte viimasel ajal. Saldo on aga edukas.

"Ma olen kuus korda mänginud Carlseniga. Sellest on natuke aega mööda läinud. Aga need partiid olid tiba lühemad," lausus suurmeister. "Mina juhin 3,5:2,5. Aga meenutame, millal need partiid toimusid."

"Viimane partii, mis me mängisime - siis ta oli juba väga tugev suurmeister," lisas Külaots. "Hakkas kohe 17 saama."

Hetkel juhib Carlsen tiitlimatši ja Külaots usub, et venelasel enam šanssi ei ole. "Tõenäoliselt nüüd ta oma tiitli säilitab. Praegu on pluss kolm talle. Nepomnjaštšil on väga keeruline."

