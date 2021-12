Carlsen alistas taas Nepomnjaštši ja on tiitli säilitamisele väga lähedal

Kui kaks eelmist võitu oli norralane saanud valgete malenditega, siis seekord surus tiitlikaitsja 39. käigul vastase põlvili mustade malendite abil.

Partii kulges pingeliselt kuni Nepomnjaštši tegi ootamatult vea ja pidi kaotuse vastu võtma. "Kas on hull? See on hullumeelne!" hüüatas venelase käigu peale partiid kommenteerinud Hollandi suurmeister Anish Giri.

Väljakutsuja Nepomnjaštši vajab nüüd järelejäänud viiest partiist kolme võitu, mis on klassikalises males ülimalt keeruline ülesanne. Carlsen on kaheksa aasta jooksul kaotanud MM-tiitlimatšides vaid kaks klassikalise male partiid.

Carlsen kerkis maailmameistriks 2013. aastal, kui alistas hindu Viswanathan Anandi. Pärast seda on ta tiitlit kaitsnud nii Anandi (2014), venelase Sergei Karjakini (2016) kui ka ameeriklase Fabiano Caruana (2018) vastu.