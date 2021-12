Carlseni ja Nepomnjaštši viies partii lõppes viigiga

Male maailmameistri tiitlimatšil Dubais lõppes viies partii viigiga. Seis tiitlikaitsja Magnus Carlseni ja väljakutsuja Jan Nepomnjaštši vahel on 2,5:2,5.

Male maailmameistri tiitlimatši viiendal partiil mängis Jan Nepomnjaštši valgete malenditega ja Magnus Carlsen mustade malenditega. Viiendal partiil tehti kokku 43 käiku, kuid kumbki maletaja ei suutnud oma paremust maksma panna ja partii lõppes viigiga.

"Üha ilmselgemaks muutub tõsiasi, et meil mõlemal on raskusi läbimurde saavutamisega," ütles Carlsen New York Timesi vahendusel.

Kõik tiitlimatši viis partiid on lõppenud viigiga. Alates 1886. aastast on ainult kaheksa maailmameistri tiitlimatši alanud viie järjestikuse viigiga. Neljapäeval on võistlejatel puhkepäev ja tiitlimatš jätkub reedel.

Magnus Carlsen kerkis maailmameistriks 2013. aastal, kui alistas hindu Viswanathan Anandi. Pärast seda on ta tiitlit kaitsnud nii Anandi (2014), venelase Sergei Karjakini (2016) kui ka ameeriklase Fabiano Caruana (2018) vastu. Tänavune matš kestab 26. novembrist 14. detsembrini ja kavas on kuni 14 partiid.