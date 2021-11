Ootamatult eurosarja pääsenud TalTechi mänedžer: haarasime võimalusest

Kuna Saaremaa ei suutnud õigeks ajaks mängijate nimelist ülesandmist ära teha, ei saanud CEV Saaremaad ka võistlema lubada. Nende asemel sai europileti TalTech, kes mängib Challenge Cupi 1/16-finaalis Taanis nii 30. novembril kui 1. detsembril.

"Saime teada, et Saaremaa võetakse maha ja koht antakse järgmisele võistkonnale, kes soovib minna. Meie sellest soovist ka kinni haarasime," selgitas TalTechi mänedžer Uku Rummi olukorda ERR-ile. Selle kohta, kas huvilisi oli veel, ei osanud Rummi kommenteerida.

"Meil on kokkulepe olemas, suudame esimese ringi ära käia ja pärast seda peame hakkama vaatama, kuidas meil olukord on," kommenteeris Rummi TalTechi finantsilist olukorda. "Eks me üritame nii palju mängida, kui võimalik. Praegune seis on selline, et meie jaoks esimese ringi kaks mängu elamise katab Taani, meie jaoks on lennu-, söögi- ja kindlustuskulud."

"Meeskond on kindlasti väga rahul, et saab minna Euroopasse end proovile panna. Minul ja ülemustel on peavalu sellega, et kogu see kompott ära kindlustada."