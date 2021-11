Kolmekordne maailmameister jäi suurturniiril mängu ajal magama

Oktoobris nakatus viimati kolm aastat tagasi maailmameistriks kroonitud waleslane koroonaviirusega ning jättis taastudes vahele kaks turniiri.

"Olen 30 aastat profina mänginud, aga see on esimene kord, kui jään oma tooli magama," sõnas maailma edetabelis üheksandal kohal olev waleslane pärast matši. "Juhtisin 3:2 ja siis oli kõik. Ärkasin üles ning mul polnud viis sekundit aimugi, kus olen. See oli veidi piinlik, aga olin omadega täiesti läbi."

"Pean mängima hommikuti või lõunal. Mida hiljem, seda väsinum olen. See valmistab mulle pettumust, aga paljudel koroonaga nakatunud inimestel on läinud hullemini ja seetõttu pean end õnnelikuks. Mu seisund on igal juhul parem kui paar nädalat tagasi, aga kui mängin õhtuseid matše, olen raskustes," rääkis Williams BBC-le.

Williamsi kaotus polnud pühapäeval aga suurim üllatus: valitsev maailmameister ning edetabeli esinumber Mark Selby jäi teises ringis Iraani snuukrimängija Hossein Vafaei vastu 0:5 kaotusseisu ning kaotas kogu matši 2:6. Välja on langenud ka Shaun Murphy, Neil Robertson, Ding Junhui ja Yan Bingtao.

Eelmisel aastal UK Championshipi finaalis kaotanud Judd Trump alistas pühapäeval 2:3 kaotusseisust 6:3 Chris Wakelini.