Andres Petrov: snuukri profituur on liiga väike

Eelmisel nädalal kaotas 2005. aasta snuukri maailmameister Shaun Murphy UK Championshipi avaringis 19-aastasele amatöörile Si Jiahuile. Pärast kohtumist väljendas Murphy arvamust, et amatöörid ei tohiks proffidega võistelda.

Murphy hiljem vabandas oma sõnade eest ja ütles, et tal oli kaotusest kahju ning oli oma sõnadega liiga terav. Andres Petrovi sõnul seisneb tegelik probleem selles, et snuukri profituur on liiga väike.

"Taseme erinevus parimate amatööride ja profituuri kõige nõrgemate mängijate vahel pole suur. See hiinlane, kellele Murphy kaotas, mängib minu arvates paremini kui umbes kolmandik profimängijatest," sõnas Petrov.

"Minu meelest on snuukri profituur liiga väike ja sinna ei kuulu kõik maailma parimad sportlased. Samuti kutsub World Snooker vabapääsmetega suurturniiridele mängijaid, kes oma taseme poolest ei saaks profituuril osaleda," ütles Petrov.

"Näiteks, Jimmy White, kes on mitu aastat neid pääsmeid saanud, aga matše eriti ei võida. Ta saab kutseid, sest oli kunagi mitmekordne MM-i finalist ja selline mineviku superstaar, aga taseme järgi on paljud amatöörid temast kõvemad mängijad. Kui aus on see, et White saab profituuril mängida ja talendikad amatöörid mitte? See on probleem," lisas Petrov.

Petrovi sõnul arvavad paljud mängijad, et snuuker tuleks avatumaks teha, kuid tippmängijatele selline mõte ei meeldi.

"Nii palju kui olen lugenud, siis paljud mängijad on seda meelt, et snuukrit on vaja avatumaks teha. Ronnie O'Sullivan ei pea mängima amatööride vastu, aga peaks olema rohkem turniire, kus nõrgemad profituuri mängijad saaksid omavahel mängida ja amatöörid saaksid ka osaleda," arvas Petrov.

"Seda struktuuri on vaja laiendada, mitte hoida nii nagu praegu, kus ainult top 30-s olevad mängijad teenivad raha. Nemad kindlasti soovivad, et profituur oleks väiksem, sest see on neile kasulikum ja mugavam," rääkis Petrov.