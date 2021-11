Pärnu VK sai eurosarjas tugevalt Iisraeli klubilt kindla kaotuse

Pärnus 200 pealtvaataja ees peetud kohtumises vajas Maccabi esimese geimi võitmiseks 21 ja 2:0 ette minemiseks 19 minutit. Kolmandas geimis suutis Pärnu veidi enam vastupanu osutada ja oli veel 17:18 kaotusseisus, ent tugev vastane oli geimi lõpus kindel ja võitis kogu kohtumise tund ja neli minutit kestnud mängu järel.

Markus Uuskari tõi Pärnu kasuks 12 ia Ivory Õuekallas kaheksa punkti, seitse punkti lisasid nii Toms Švans, Kristo Joosep Peterson kui Boris Žukov.

Tel Avivi klubi on praegu Iisraeli liiga liidriks, võidetud on kõik seni peetud viis kohtumist. Riigi meistriks on klubi tulnud 12 korda.

Pärnu võõrustab Maccabit kordusmängus juba neljapäeval, ka siis algab kohtumine kell 19.