Pärnu VK võõrustab eurosarjas Iisraeli tippklubi

Pärnu Võrkpalliklubi võõrustab 18. ja 19. novembril kodusaalis Iisraeli valitsevat meistrit Tel-Avivi Maccabi Yeadimit. CEV Challenge Cupi 1/32-finaali kohtumised algavad mõlemal päeval Pärnu spordihallis kell 19.00, vahendab Volley.ee.

Tel Avivi klubi on hetkel Iisraeli liiga liider, võidetud on kõik senipeetud viis kohtumist. Riigi meistriks on klubi tulnud 12 korda.

Pärnu peatreener Avo Keel ütles, et pole veel saanud vastase kohta põhjalikumat analüüsi teha. "Täna [esmaspäeva - toim.] õhtuks saab meie statistik videod kokku, siis hakkame vaatama ja valmistuma. Seal on mitu Iisraeli koondise meest, keda olen ise platsil näinud ja teiste seas ka olümpial käinud ameeriklane," sõnas Keel vastase kohta.

Pärnul on sel hooajal muresid olnud vigastustega ning meeskonna komplekteeritusega. "Hetkel on meie kanadalane (Kevin Lebreux) peapõrutusega eemal, täna läheb uuringutele ja ei tea, millal või milliseid vastuseid me sealt saame ja mitmekesi mängida saame. Tony Tammiksaare asemele otsime jätkuvalt uut meest, aga siiani pole kellegagi kokkuleppeni jõudnud," selgitas Keel hetkeolukorda.

Pärnu hooaeg Credit24 Meistriliigas on seni toonud viiest mängust ühe võidu, Aadu Luukase karikavõistlustel lülitati kahe kindla võiduga veerandfinaalis konkurentsist esiliigaklubi Eesti Maaülikool/Kemotar Logistikakeskus.

Pärnu Võrkpalliklubi ja Tel Avivi Maccabi kohtumisele on võimalik soetada piletid Piletitasku vahendusel. Mõlema mängu otseülekannet on võimalik näha Postimehe vahendusel.