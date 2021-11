Keel: kordusmängus peab ime juhtuma, et veel jagamiseks läheks

"Eks ta ikka ühesuunaline liiklus oli, jääme individuaalses tasemes alla," rääkis ERR-ile Pärnu peatreener Avo Keel. "Püüame võmalikult lihtsalt toimetada. Vastane on tasemelt selgelt parem, homme [reedel] peab mingi ime juhtuma, et läheks veel jagamiseks."

"Kui saame servi hästi kätte ja nendest hästi saadud servidest on meie rünnak alla 40 protsendi, ei saa seda tõsiselt võtta," tõdes Keel. "Tegime palju rünnakuvigu. Saan ideedest aru: mindi näppe otsima või ei saadud pihta ja nii edasi, aga see on see individuaalne meisterlikkus ja sellest koorub ka võistkonna tase välja.

Pärnu võõrustab Maccabit kordusmängus juba reedel, ka siis algab kohtumine kell 19.

"Ma ei ütleks, et on lootusetu üritus. Teeme väga palju lihtvigu ja saame seda kindlasti parandada," rääkis ERR-ile Pärnu mängija Markus Uuskari. "Heast vastuvõtust on meie rünnakuprotsent väga madal. Nii on raske mänge võita, peame selle kuidagi kõrgemaks saama."