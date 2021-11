Ogier'd on viimastel etappidel vaevanud ootamatu väsimus

Autoralli MM-hooaeg lõppeb sel nädalavahetusel Itaalias Monzas toimuva etapiga. Viimase ralli eel on oma kaheksandale MM-tiitlile lähedal Sebastien Ogier (Toyota), kes hoiab meeskonnakaaslase Elfyn Evansi ees 17-punktist edu.

Ogier võitis hooaja esimesest kuuest rallist neli, pärast seda on ta saanud ühe kolmanda ja kaks neljandat ning viiendat kohta. Kui viimase ralli eel on tema edu tiimikaaslase Evansi ees 17 punkti, edestas Ogier waleslast enne Soome rallit ka 44 silmaga.

Prantslane rääkis DirtFishile antud intervjuus, et vormilangusele on mitu selgitust. "Üheks põhjuseks on seis MM-sarja üldarvestuses, ma üritan sõita veidi ettevaatlikumalt ja neil juhtudel, kui sa ei ole valmis kõiki riske võtma, maksab see alati," sõnas Ogier.

"Samuti ei ole mul mõne ralli alguses olnud parim seadistus ja lisaks sellele pole ma hiljuti füüsiliselt parimas vormis olnud. Tundsin mingisugust väsimust, mida ma eriti hästi ei mõistnud. Seetõttu oli pikk paus [Eelmine MM-ralli sõideti Kataloonias viis nädalat tagasi] minu jaoks tervitatav, sain veidi akusid laadida ja siia paremas vormis tulla."

"Selle ralli alguses tunnen end paremini ja arvestades, mis on nädalavahetusel kaalul, loodan, et adrenaliin aitab mul hooaja tugeva esitusega lõpetada," lisas Ogier.