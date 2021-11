Bottas edestas Brasiilia sprindisõidus Verstappenit

Bottas edestas 24-ringilises sprindis MM-sarja üldliidrit Max Verstappenit (Red Bull) ja Carlos Sainzi (Ferrari).

Võistlejaterivi tagumisest otsast startima pidanud Lewis Hamilton (Mercedes) võitles end välja viiendale kohale, kuid kuna tema vormelil vahetati ka mootorit, mille eest on ette nähtud viie koha kaotamine stardirivis, seega alustab ta pühapäevast sõitu kümnendalt positsioonilt. Hamilton sai reedeses kvalifikatsioonis algselt võidu, kuid tema tulemus tühistati, kuna kohtunikud leidsid, et tema vormeli tagatiib ei vasta nõuetele.

Pühapäevane põhisõit algab Eesti aja järgi kell 19.

Bottas wins an action-packed #BrazilGP sprint and takes pole



P1 - Bottas

P2 - Verstappen

P3 - Sainz

P4 - Perez

P5 - Hamilton



Watch now on Sky Sports F1 and follow along with the live #SkyF1 blog ⬇️



@SkySportsF1

https://t.co/dsFCYRqRzo#F1