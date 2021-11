Kvalifikatsiooni võitnud Hamiltoni sai karistada

Hamiltoni edestas oma suurimat rivaali Max Verstappenit (Red Bull) 0,438 sekundiga. Kolmas oli Hamiltoni tiimikaaslane Valtteri Bottas (+ 0,535). Esiviisikus lõpetasid veel Sergio Perez (Red Bull, + 0,549) ja Pierre Gasly (AlphaTauri, +0,843).

Hamilton kaotab aga pühapäevases põhisõidus stardirivis viis kohta, kuna tema masinal vahetati juba viiendat korda sel hooajal mootorit.

Pärast reedest kvalifikatsiooni avastati Hamiltoni masinal ka uus rikkumine, mis võib tuua talle veel ühe karistuse. Nimelt leiti, et tema tagatiib ei vastanud nõuetele. Masina tagatiib eemaldati ja viidi uurimisele.

Uurimise all on ka Verstappeni tegevus, keda nähti pärast kvalifikatsiooni Hamiltoni masinale lähenemas ning ringrajal olnud fänni tehtud videos on näha, kuidas ta Hamiltoni vormeli tagumist tiiba puudutab.