Võimas tagasitulek tõi Hamiltonile Verstappeni ees võidu

Pühapäevast põhisõitu kahe erineva karistuse tõttu kümnendalt kohalt alustanud Hamilton võitis juba avaringiga tagasi kolm kohta ning läks viienda ringi alguses mööda ka kehva stardi saanud tiimikaaslasest Valtteri Bottasest, tõustes kolmandaks.

Seejärel hakkas võimsa sõidu teinud maailmameister jahtima praegust MM-sarja üldliidrit Verstappenit ning möödus hollandlasest lõplikult 59. ringil. Nende järel sai kolmanda koha Bottas, neljas oli GP lõpus ka kiireima ringi välja sõitnud Sergio Perez (Red Bull), viies-kuues Ferrari piloodid Charles Leclerc ja Carlos Sainz.

Hamiltoni võit tähendab, et kolm etappi enne hooaja lõppu on Verstappeni edu briti ees nüüd 14 punkti.