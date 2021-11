Brasiilia GP esimese vabatreeningu võitis Hamilton

Lewis Hamilton edestas esimesel treeningul teise koha saanud Max Verstappenit (Red Bull) 0,367 sekundiga. Kolmanda koha sai Sergio Perez (Red Bull), kes kaotas Hamiltonile 0,442 sekundiga.

Esiviisikus lõpetasid veel Valtteri Bottas (Mercedes; + 0,517) ja Pierre Gasly (AlphaTauri, + 0,830).

Brasiilia GP kvalifikatsioon sõidetakse reedel kell 21.00 ning teine vabatreening algab laupäeval kell 17.00. Laupäeval sõidetakse ka sprindisõit, mis algab kell 21.30 ning pühapäevase võidusõidu algusaeg on kell 19.00.

Lewis leads the Red Bulls after first practice #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/GEzKAtt2T2