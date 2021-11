Tartu Rocki esindusmeeskond leidis peasponsori

Tartu korvpalliklubi Rock andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et on sõlminud pikaajalise koostööleppe Terminal Oil Grupiga.

"Koostööleppe eesmärk on aidata kaasa Tartu korvpalli arengule ning viia siinne korvpallimeeskond taas tippu. Koos hakatakse üles ehitama korvpallimeeskonda, mille nimeks saab Rock Tartu Terminal ning ülespoole pürgimist alustatakse Eesti madalamatest liigadest. Millisest täpselt, selgub juba korvpalliliidu otsustest," kirjutas Rock Facebookis.

"Terminali enda korvpallimeeskonnal on pikajaline ajalugu Eesti korvpallimaastikul ning lai madalamate liigade kogemus, samas on Rocki korvpalliklubil meile sobiv ambitsioon ja plaan Tartu korvpalli arendamiseks. Väga oluline on ka Rocki lai suhe kogukonnaga, kellega loodame teha head koostööd," ütles Terminal Oil tegevjuht Raido Raudsepp.

"Rock on leidnud tõsise ja tugeva nurgakivi oma toetajate seas," ütles korvpalliklubi juhatuse liige Tanel Tein. "Meeskonna komplekteerimine alles algab ning selles osas suuri uudiseid hetkel veel rääkida ei ole."