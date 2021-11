Tartu Rock naaseb Eesti korvpallimaastikule

Korvpalliklubi Tartu Rock teatas sotsiaalmeedias, et alustab meeskonna komplekteerimisega, et 2022. aasta sügisel liituda Eesti korvpallipüramiidiga.

"Rocki korvpalliklubi alustab oma meeskonna loomist, et sügisel 2022 alustada Eesti madalamatest liigadest, liikuda sealt järjest kõrgemale ning oskusliku meeskonna administreerimise kaudu taastada usk Tartu korvpalli," kirjutas klubi oma Facebooki lehel.

"Sellist sammu sunnivad meid astuma Tartu korvpalli viimase aja tulemused, klubikorvpalli vähene ambitsioon ning praegune sportlik tase. Meie eesmärk on teha Rocki korvpalliklubist Tartu korvpalliklubi number üks, kellel on sportlikku ambitsiooni, värskeid ideid ja tänapäevaselt teotahteline meeskond," lisati teates.

"Rocki eesmärk on aidata vedada Eesti klubisport uuele tasemele. See tähendab vedada tihedat koostööd riigiga spordi rahastamise muutmisel. See tähendab võtta endale vedav roll kogukonna kaasamisel spordiklubide igapäevasesse tegevusse. See tähendab laste spordihariduse ümber mõtestamist, klubide jõulisemat liikumist lasteaedadesse ja koolidesse, et juba võimalikult varakult sütitada lastesse spordi- või huvitegevuse pisik. See tähendab klubidel ka raamidest väljapoole mõtlemist: näiteks laste oma spordiaabitsa loomist, mis aitab lisaks füüsilise koormuse vajalikkuse rõhutamisele mõtestada ka selleks valmistumist, taastumist ning selle varjus peituvat psühholoogilist poolt. See tähendab veel paljut muud."

"Rocki varasem eesmärk saada tänase Tartu korvpallimeeskonna nime- ja peasponsoriks on jõus, kuid me ei saa istuda käed rüpes ning oodata, millal taas tekib Tartu korvpalli sealt kadunud ambitsioon: seepärast hakkame edasi liikuma ka oma meeskonna loomise ja ülesehitamisega. Rocki meeskonna esimene eesmärk on võita Eesti madalamad liigad ning liikuda edasi esiliigasse. Alustame juba nüüd meeskonna ning selle juhtide ja taustajõudude komplekteerimisega, et järgmiseks sügiseks varakult valmis olla," lisas tiim.

Tartu Rocki nime all tuli Tartu korvpallimeeskond viiel korral Eesti meistriks, samuti mängiti FIBA Eurocupi, toonase tugevuselt kolmanda eurosarja Final Four'is.