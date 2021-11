Pettunud viievõistlejad nõuavad alaliidu juhatuse tagasiastumist

Rahvusvaheline moodsa viievõistluse liit UIPM teatas neljapäeval, et ratsutamine jääb 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudel viievõistluse kavast välja.

Otsus, milleni UIPM eelmisel nädalal Monacos toimunud föderatsiooni juhatuse koosoleku järel jõudis, põhineb Tokyo olümpial toimunud intsidendil, kui sakslasest treener Kim Raisner lõi oma sportlase hobust rusikaga.

Reedel saatsid sportlased, kelle sekka kuuluvad mitmed olümpiamedalistid, alaliidule kirja, avaldades organisatsiooni presidendile ja juhatusele umbusaldust. "Moodsate viievõistlejatena oleme šokeeritud UIPM-i juhatuse otsusest ratsutamine viievõistluse kavast välja arvata," seisis kirjas.

"Parun Pierre De Coubertin lõi moodsa viievõistluse olümpiamängude jaoks, et selle raames demonstreerida ülimat sportlast. Juhatus ütleb, et vastasid rahvusvahelise olümpiakomitee survele. Me kõik oleme kursis väljakutsetega, millega moodne viievõistlus peab toime tulema: peame alati vaatama tulevikku ja oma sporti edasi viima," lisasid sportlased.

Sportlaste sõnul vajab UIPM uut juhatust, mis planeeriks viievõistluse pikaajalist tulevikku ning seisaks sportlaste eest, kaitses ala kohta olümpiamängudel. Moodne viievõistlus on olümpiamängude kavva kuulunud alates 1912. aastast.