Ratsutamine jääbki moodsa viievõistluse kavast välja

Moodsa viievõistluse föderatsioon (UIPM) teatas neljapäeval, et ratsutamine jääb 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudel viievõistluse kavast välja.

Otsus, milleni UIPM eelmisel nädalal Monacos toimunud föderatsiooni juhatuse koosoleku järel jõudis, põhineb Tokyo olümpial toimunud intsidendist, kui sakslasest treener Kim Raisner lõi oma sportlase hobust rusikaga.

"Teame, et see informatsioon on üllatav ja ehk isegi šokeeriv," kirjutas moodsa viievõistluse föderatsioon neljapäeval pressiteates. "Mitte väga ammu pühendusime Tokyo olümpiamängudel toimunu valguses ratsutamise läbivaatamisele ja kaitsmisele. Aga elu muutub olümpialiikumise raames kiirelt."

UIPM-i sõnul algab peatselt konsultatsiooniprotsess asendusala leidmiseks.

Esmakordselt 1912. aastal olümpiamängude kavva kuulunud viievõistluse ülejäänud neljaks alaks on vehklemine, püstolilaskmine, ujumine ja murdmaajooks.