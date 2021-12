Tõstmine ja poks jäid Los Angelese OM-i esialgsest kavast välja

Rahvusvaheline olümpiakomitee ROK teatas neljapäeval pärast organisatsiooni juhatuse koosolekut, et tõstmine, poks ja moodne viievõistlus on 2028. aastal toimuvate Los Angelese olümpiamängude esialgsest programmist välja jäänud.

Toyko olümpial kavas olnud rulasõit, sportronimine ja surf on arvatud ka 28 Los Angelese OM-i spordiala sekka, kuid poks, tõstmine ja moodne viievõistlus peavad 2023. aastaks täitma teatud kriteeriumid, et samuti viis aastat hiljem OM-kavva kuuluda.

Nii poks kui tõstmine on hädas olnud erinevate skandaalidega, mis puudutavad nii korruptsiooni, dopingut kui finantsprobleeme ja ROK on varem hoiatanud, et mõlemad alad võivad Los Angelese mängudelt eemale jääda.

ROK-i presidendi Thomas Bachi sõnul peab poksiföderatsioon AIBA parandama oma kohtunike- ja hindamissüsteemi ning majanduslikku läbipaistvust. Tõstmiselt nõutakse põhjalikku kannapööret, et välja juurida süstemaatiline dopingutarvitamine. "Tõstmisliit IWF ja tulevane juhtkond peavad tagama dopingu vastu võitlevate jõudude usaldusväärsuse ja stabiilsuse," sõnas Bach.

Moodne viievõistlus peab aga leidma asendusala ratsutamisele, mis arvati pärast Tokyo olümpiamängudel aset leidnud intsidenti viievõistlusest välja. Pariisi olümpiamängudel on ratsutamine veel viievõistluse osaks, kuid Bachi sõnul on ala OM-kavva jäämiseks vaja asemele leida ala, mis on odavam ning paeluks ühtlasi ka spordihuvilisi.