Uus moodsa viievõistluse ala on juba otsustatud

Rahvusvahelise moodsa viievõistluse föderatsiooni (UIPM) president Klaus Schormann ütles täna, et otsus, milline ala hakkab ratsutamist viievõistlusel asendama, on juba tehtud ning see ei ole jalgrattasõit.

Schormann ütles: "Asendame ratsutamise ühe teise spordialaga, kuid see ei ole jalgrattasõit. Siiski ei hakka ma veel avaldama, mis see täpsemalt on."

UIPM juhatus tegi eelmisel nädalal otsuse eemaldada ratsutamine moodsa viievõistluse kavast. Reedel kutsusid 667 endist ja praegust viievõistlejat UIPM-i juhatust tagasi astuma. UIPM tegi laupäeval uue avalduse, milles öeldi, et nad on teadlikud praeguste ja endiste sportlaste väljendatud murest seoses ratsutamise eemaldamisega. Nad lubasid arutada ka sportlastega, milline spordiala võiks seda asendada.

"Kõik arvamused ja ideed on teretulnud ning võetakse arvesse viienda ala valimisel," ütles UIPM oma avalduses.

Arvatakse, et Schormann kohtub 9. novembril Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) presidendi Thomas Bachiga, et moodsa viievõistluse küsimust arutada.

Endine Briti moodsa viievõistluse sportlane Kate Allenby, kes võitis Sydney olümpiamängudelt Suurbritannia koondisega pronksmedali, ütles, et ratsutamise asendamine on muutnud spordiala terviklikkust. Rääkides Schormanni ja Bachi kohtumisest, lisas ta: "Mõlemad mehed teavad, et neil puudub sportlaste toetus selles küsimuses."