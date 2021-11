Mehhiko GP esimese vabatreeningu võitis Bottas

Bottasele järgnes Lewis Hamilton (Mercedes), kes kaotas soomlasele 0,076 sekundiga. Kolmanda parima aja sai Max Verstappen (Red Bull Racing), kes kaotas 0,123 sekundiga.

Esiviisikus lõpetasid veel Sergio Perez (Red Bull Racing; + 0,269) ja Pierre Gasly (AlphaTauri; + 0,644).

Teine vabatreening algab Eesti aja järgi kell 23. Mehhiko GP kvalifikatsioon sõidetakse laupäeval ja algab Eesti aja järgi kell 22 ning pühapäevane võidusõit algab kell 21.00.

FP1 CLASSIFICATION (END OF FP1)



