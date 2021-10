Verstappen pidas Hamiltoni survele vastu ja võttis hooaja kaheksanda võidu

Sarja üldarvestuses teisel kohal paiknev Lewis Hamilton (Mercedes) tõusis stardiga Verstappenist mööda, kuid boksipeatustega pööras hollandlane siiski sõidu enda kasuks ja pidas lõpuni Hamiltoni survele vastu.

Kolmanda koha sai Verstappeni tiimikaaslane Sergio Perez. Esikuuikusse mahtusid veel Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren) ja Valtteri Bottas (Mercdes).

Hooaja kaheksanda etapivõidu võtnud Verstappen jätkab kindlalt MM-sarja liidrina, olles kogunud 287,5 punkti, Hamiltonil on teisena 275,5 punkti ning kolmas on Bottas 185 punktiga.

Hooaja lõpuni on jäänud veel viis etappi, järgmisena võisteldakse kahe nädala pärast Mehhikos.

