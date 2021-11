F1 korraldab 2022. aastal kuus sprindisõitu

Vormel-1 tegevdirektor Ross Brawn kinnitas, et järgmisel hooajal peetakse MM-sarjas kuus sprindisõitu. Sprindisõite on katsetatud Silverstone'is ja Monza GP-l ning viimane katsetus toimub kahe nädala pärast Brasiilia GP-l.

Hoolimata hiljutistest ettepanekutest muuta sprindisõidud eraldiseisvateks võistlusteks, tegi Ross Brawn selgeks, et selle asemel muudetakse 2022. aasta sprindireegleid. Uute reeglite kohaselt liigub tavapärane kvalifikatsioon reedele ning sprint sõidetakse laupäeval. Ross Brawn rõhutas, et nad püüavad teha kõik, et see ei mõjutaks pühapäevase põhisõidu tähtsust.

Brawn ütles, et otsus anda parim stardipositsioon sprindivõistluse võitjale, mitte ringi kiireimale sõitjale, oli viga ning see ei saanud fännidelt ega sõitjatelt head vastukaja. Muus osas võib muutuda punktide arvu suurendamine, et sõitjaid rohkem motiveerida.

Kuna veel ei ole kindel, millised muudatused vormel-1 autosid järgmisel hooajal ees ootavad, on Brawni sõnul mõistlikum oodata, kuidas asjad lahenevad. Samuti ei osanud ta veel öelda, kus kuus sprindivõistlust peetakse, kuid vähemalt üks neist peaks olema Briti GP-l.

Üksikasju meeskondadega arutatakse pärast Brasiilia GP-d toimuval kohtumisel.