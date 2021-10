USA korvpallikoondis sai MM-valikmängudeks uue peatreeneri

USA korvpalliliit teatas kolmapäeval, et novembris toimuvatel MM-valikmängudel juhendab meeskonda Jim Boylen.

Jim Boyleni abitreeneriteks nimetati Ty Ellis ja Othella Harrington. "Ma olen selle võimaluse eest tänulik. Võimalus esindada enda riiki MM-valikmängudes on suur au," ütles Boylen.

"Ma olen varasemalt Harringtoni ja Ellisega koostööd teinud ja nad on väga head treenerid. Neil on olemas rahvusvaheline kogemus ja nende teadmised on hindamatud. Ma ootan seda võimalust väga," lisas Boylen.

Boylen on varasemalt juhendanud NBA-s Chicago Bullsi.

USA koondis kohtub MM-valiksarjas Puerto Rico, Mehhiko ja Kuubaga. Eelmine USA koondise peatreener Gregg Popovich lahkus ametist pärast Tokyo olümpiat ning arvatakse, et 2023. aasta MM-finaalturniiril juhendab ameeriklasi Steve Kerr.